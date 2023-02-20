



ЕС ввел санкции против двух иранских министров

Евросоюз расширил санкции в отношении Ирана, заморозив активы и введя запрет на выдачу виз министрам образования и культуры Исламской Республики.



Рестрикции вводятся против Тегерана из-за кровопролитных разгонов акций протеста, вспыхнувших в стране после смерти задержанной полицией нравов за нарушения правил ношения хиджаба Махсы Хамени.



По данным AFP, последний пакет санкций включает министра культуры Мохаммада Мехди Эсмаили за преследование художников и кинематографистов, которые не поддерживали режим. Министр образования Юсеф Нури попал в список за преследование и задержание школьников, участвовавших в протестах. Также под новые ограничения попали судьи, прокуроры и руководство тюрем за причастность к нарушениям.



Уточняется, что европейские санкции действуют в отношении 32 физических лиц и двух организаций. Ограничения направлены на всех причастных к репрессиям. Согласно данным ООН, в ходе протестов в Иране арестовано не менее 14 тысяч человек, казнены четыре демонстранта, а приговорены к смертной казни в общей сложности 18 человек.



Ранее ЕС уже ввел санкции в отношении более чем 70 иранских должностных лиц и организаций в связи с подавлением протестов.