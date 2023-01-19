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ЕС расширил санкции против Ирана
19.01.2023 18:24 Алина Груднева

ЕС расширил санкции против Ирана

В четверг, 19 января, Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за нарушения прав человека в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Информацию о расширении санкционного списка подтвердили издания два дипломатических источника ЕС. По их словам, санкции введены в отношении еще 37 лиц.

Ограничения вводятся из-за казней и репрессий в отношении демонстрантов, которые протестуют по всей стране после смерти Махсы Амини, задержанной полицией нравов из-за нарушения правил ношения хиджаба.
 

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