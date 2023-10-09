



ЕС приостанавливает все выплаты палестинцам

Евросоюз приостановил выплаты палестинцам в связи с террористическим нападением террористов на Израиль.



Уточняется, что 691 миллион евро удерживается для дальнейшего рассмотрения.



"Все выплаты немедленно приостановлены. Все проекты поставлены на рассмотрение. Все новые предложения по бюджету, в том числе на 2023 год, отложены до дальнейшего уведомления", — сказал еврокомиссар Оливер Варгели.