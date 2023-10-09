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ЕС приостанавливает все выплаты палестинцам
09.10.2023 16:25 Алина Груднева

ЕС приостанавливает все выплаты палестинцам

Евросоюз приостановил выплаты палестинцам в связи с террористическим нападением террористов на Израиль.

Уточняется, что 691 миллион евро удерживается для дальнейшего рассмотрения.

"Все выплаты немедленно приостановлены. Все проекты поставлены на рассмотрение. Все новые предложения по бюджету, в том числе на 2023 год, отложены до дальнейшего уведомления", — сказал еврокомиссар Оливер Варгели.

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