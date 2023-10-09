ЕС приостанавливает все выплаты палестинцам
Евросоюз приостановил выплаты палестинцам в связи с террористическим нападением террористов на Израиль.
Уточняется, что 691 миллион евро удерживается для дальнейшего рассмотрения.
"Все выплаты немедленно приостановлены. Все проекты поставлены на рассмотрение. Все новые предложения по бюджету, в том числе на 2023 год, отложены до дальнейшего уведомления", — сказал еврокомиссар Оливер Варгели.
The scale of terror and brutality against #Israel and its people is a turning point.— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) October 9, 2023
There can be no business as usual.
As the biggest donor of the Palestinians, the European Commission is putting its full development portfolio under review, worth a total of EUR 691m
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