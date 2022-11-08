



ЕС потратил более 200 млрд евро на энергоресурсы

ЕС потратил более 200 млрд евро на энергоресурсы...



После полномасштабного вторжения путинской армии в Украину Европа уже потратила 105 млрд долларов на хранение газа. Но в сложившейся ситуации расслабляться, похоже, не стоит. На фоне мрачного энергетического кризиса в Европе возникает спокойная уверенность, что пережить зиму без привычных поставок газа из России вполне реально, пишет Bloomberg.



108 млрд евро, по данным исследовательского центра CREA, страны ЕС за это же время заплатили России за импорт ископаемого топлива.



Таким образом, ЕС потратил более 200 млрд евро на энергетические ресурсы всего за 8 месяцев войны. Понятно, что дальнейшие расходы могут быть еще больше, и это может привести к кризису во всей Европе.