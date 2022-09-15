



ЕС планирует привлечь 140 млрд евро

ЕС планирует привлечь 140 млрд евро, чтобы справиться с энергетическим кризисом...



Исполнительные власти Европейского Союза обнародовали план для минимизации энергетического кризиса. Им предусмотрено ограничить доходы тех производителей электроэнергии, которые выиграли от резкого роста цен на электроэнергию, но не полагаются на дорогостоящий газ. Также Еврокомиссия (ЕК) хочет заставить компании, занимающиеся ископаемым топливом, делиться сверхдоходами от продажи энергии.



Таким образом, ЕК стремится привлечь более 140 млрд евро в поддержку домохозяйств и предприятий в 27 странах ЕС.



"В эти времена неправильно получать чрезвычайные рекордные доходы и доходы от войны и за счет наших потребителей", – заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



Европейские цены на газ стремительно выросли, с тех пор как Россия сократила экспорт топлива в ответ на санкции Запада из-за его вторжения в Украину.



Правительства европейских государств приняли меры по смягчению кризиса – от ограничения цен на потребительские счета за электроэнергию и газ до предложения кредитов и гарантий, чтобы предотвратить крах поставщиков электроэнергии.