ЕС официально ввел 14-й пакет антироссийских санкций
Евросоюз 24 июня официально принял новый, 14-й пакет антироссийских санкций.
Ограничения введены, в том числе, в отношении транзита российского сжиженного газа через европейские порты.
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Под новые европейские персональные санкции попали 116 физических и юридических лиц РФ. По данным Совета ЕС, европейские компании ответственны за то, чтобы их "дочки" в третих странах соблюдали ограничения.
Кроме того, ЕС включил в список 61 фирму из России, Китая, ОАЭ, Турции из-за экспорта технологий двойного назначения.
Также ограничения введены в отношении "теневого" российского флота. Запрещены инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ".
Помимо прочего, запрещен импорт гелия из РФ, а также экспорт марганцевых руд, пластика, редкоземельных элементов и электронных компонентов. Европейским авиакомпаниям запретили выполнять чартерные рейсы по заказу физических и юридических подсанкционных лиц из РФ. В свою очередь, европейским медиа, партиям и аналитическим организациям запрещено принимать финансирование из России.