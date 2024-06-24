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ЕС официально ввел 14-й пакет антироссийских санкций
24.06.2024 10:52 Алина Груднева

ЕС официально ввел 14-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз 24 июня официально принял новый, 14-й пакет антироссийских санкций.

Ограничения введены, в том числе, в отношении транзита российского сжиженного газа через европейские порты. 

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Под новые европейские персональные санкции попали 116 физических и юридических лиц РФ. По данным Совета ЕС, европейские компании ответственны за то, чтобы их "дочки" в третих странах соблюдали ограничения.

Кроме того, ЕС включил в список 61 фирму из России, Китая, ОАЭ, Турции из-за экспорта технологий двойного назначения.

Также ограничения введены в отношении "теневого" российского флота. Запрещены инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ".

Помимо прочего, запрещен импорт гелия из РФ, а также экспорт марганцевых руд, пластика, редкоземельных элементов и электронных компонентов. Европейским авиакомпаниям запретили выполнять чартерные рейсы по заказу физических и юридических подсанкционных лиц из РФ. В свою очередь, европейским медиа, партиям и аналитическим организациям запрещено принимать финансирование из России.

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