



ЕС не может позволить Путину определять цену на электроэнергию

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что ЕС не может разрешать президенту России Владимиру Путину каждый день определять цену на электроэнергию.



"Мы должны, наконец, остановить происходящее на энергетических рынках безумие. А это может произойти только благодаря европейскому решению. Что-то должно наконец произойти. Этот рынок не будет регулировать себя в нынешнем виде. Я призываю все 27 стран-членов ЕС объединиться , чтобы немедленно остановить этот ценовой взрыв", – отметил Нехаммер.



