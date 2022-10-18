



ЕС наказал Иран за кровавые репрессии

В понедельник, 17 октября, Евросоюз официально ввел новые санкции против Ирана в наказание за кровавые подавления массовых акций протеста, вспыхнувших по всей стране после смерти женщины, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

Об этом сказано в заявлении Совета ЕС.

"Сегодня Совет добавил 11 физических и 4 юридических лица в список подпадающих под ограничительные меры в контексте существующего режима санкций по правам человека в отношении Ирана", – сказано в заявлении.

В частности, под европейские санкции попали полиция нравов и два ее руководителя: Мохаммад Ростами и Хаджахмад Мирзаи.

Также в список попал министр информационно-коммуникационных технологий Исса Зарепур, ответственный за отключение интернета в стране.

Лицам, попавшим под санкции, запрещены поездки в страны ЕС. Также будут заморожены в Евросоюзе все их активы.