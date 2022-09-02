



ЕС на следующей неделе намерен выделить Украине 5 млрд евро

ЕС на следующей неделе намерен выделить Украине 5 млрд евро.



По информации Bloomberg, Европейская комиссия уже на следующей неделе предложит кредитный пакет, чтобы помочь Украине покрыть срочные расходы.



Эти средства являются частью большего пакета в 9 миллиардов евро, обещанного Евросоюзом еще в мае, и значительная часть которого все еще не перечислена из-за разногласий между Еврокомиссией и государствами-членами относительно деталей программы помощи.



Германия настаивала на предоставлении Украине безвозвратных грантов, утверждая, что более высокая сумма долга нанесет еще больший ущерб экономике. Еврокомиссия, в свою очередь, настаивала на предоставлении льготных кредитов с высшими гарантиями, предоставляемыми государствами-членами.