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ЕС готов экспортировать всё зерно Украины через "коридоры солидарности"
26.07.2023 14:33 Раиса Вовк

ЕС готов экспортировать всё зерно Украины через "коридоры солидарности"

После выхода России из "зернового соглашения" и атак на украинские порты в Европейском Союзе заявили о готовности расширить "коридоры солидарности". Об этом сообщил европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

ЕС будет вывозить баржами, железной дорогой, автомобильным транспортом или внутренними водными путями около 4 миллионов тонн масличных и зерновых культур ежемесячно.

Он добавил, что до того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, 60% украинского экспорта шло по "коридорам солидарности", а остальные 40% отправлялись через Черное море. 

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