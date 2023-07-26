



ЕС готов экспортировать всё зерно Украины через "коридоры солидарности"

После выхода России из "зернового соглашения" и атак на украинские порты в Европейском Союзе заявили о готовности расширить "коридоры солидарности". Об этом сообщил европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.



ЕС будет вывозить баржами, железной дорогой, автомобильным транспортом или внутренними водными путями около 4 миллионов тонн масличных и зерновых культур ежемесячно.



Он добавил, что до того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, 60% украинского экспорта шло по "коридорам солидарности", а остальные 40% отправлялись через Черное море.