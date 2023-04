ЕС финансирует прокладку оптоволоконного кабеля в Японию через Арктику

Европейский Союз начинает выделять финансирование на новый оптоволоконный кабель под названием Far North Fiber, соединяющий страны ЕС с Японией через Арктику. Об этом NHK сказал советник по цифровой политике в представительстве ЕС в Японии Стефан Крамер.



Стоимость проекта составит 3 миллиона евро. Его будут реализовывать компании из Японии, США и Финляндии.



Кабель будет пролегать через североамериканскую часть Северного Ледовитого океана, соединяя северную Финляндию и Норвегию с Аляской, а также северным островом Японии Хоккайдо. Отдельную ветку проложат в Ирландию.



В Far North Fiber отмечают , что сейчас кабелей для передачи данных между Японией и Европой три – один через Тихий океан, континентальную часть США и Атлантический океан, второй через Ближний Восток, Индийский океан и Юго-Восточную Азию. Третий кабель проходит по территории России. По проекту новый кабель должен обеспечить на 20% более быструю передачу данных, чем маршруты через Тихий океан и Ближний Восток.

High Speed Fiber Networks — Far North Digital https://t.co/jBczL9wOgN



Far North Fiber project is a 14,000 km (Japan to Europe) subsea fiber optic cable system with landings in United States, Canada, and dual landings in Japan and Europe (Norway/Finland and Ireland). pic.twitter.com/lRDGBwKHxq