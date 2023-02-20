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Ericsson сократит 1400 рабочих мест в Швеции
20.02.2023 05:50 Евгения Маркова

Ericsson сократит 1400 рабочих мест в Швеции

Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson планирует сократить около 1400 рабочих мест в Швеции в рамках плана по сокращению расходов во всем мире, сообщила компания в понедельник, пишет Reuters.

Ранее компания объявила о планах сократить расходы на 9 миллиардов крон (880 миллионов долларов) к концу 2023 года, поскольку спрос на некоторых рынках, включая Северную Америку, снижается.

Источники издания сообщили, что в ближайшие дни, вероятно, будет объявлено о дальнейших сокращениях рабочих мест, насчитывающих несколько тысяч в других странах.

В последний раз Ericsson производила серьезные сокращения в 2017 году, когда уволила тысячи сотрудников и сосредоточилась на исследованиях, чтобы вывести компанию из убытков.

Компания в течение нескольких месяцев вела переговоры со своим профсоюзом работников в Швеции о том, как добиться сокращения расходов.

В настоящее время достигнуто соглашение со шведскими профсоюзами о том, как управлять сокращением численности персонала, сообщил представитель компании, добавив, что компания намерена провести сокращения в рамках добровольной программы.
 

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