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Эрдоган: Турция и Израиль в ближайшее время начнут бурение энергоресурсов
22.09.2023 09:57 Наталья Богинская

Эрдоган: Турция и Израиль в ближайшее время начнут бурение энергоресурсов

Турция и Израиль скоро начнут предпринимать совместные шаги в бурении энергетических ресурсов, заявил в четверг, 21 сентября, турецким СМИ президент Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что страны также будут управлять энергетическими сетями в Европу через Турцию.

“На данный момент наш общий объем торговли составляет $9,5 млрд. Мы договорились увеличить этот объем торговли с $9,5 млрд до минимума в $15 млрд на первом этапе”, – сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что обсудил с Нетаниягу создание механизма между их странами, включая некоторые министерства, для расширения сотрудничества в сфере энергетики, туризма и технологий.

 

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