



Эрдоган: Турция и Израиль в ближайшее время начнут бурение энергоресурсов

Турция и Израиль скоро начнут предпринимать совместные шаги в бурении энергетических ресурсов, заявил в четверг, 21 сентября, турецким СМИ президент Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что страны также будут управлять энергетическими сетями в Европу через Турцию.



“На данный момент наш общий объем торговли составляет $9,5 млрд. Мы договорились увеличить этот объем торговли с $9,5 млрд до минимума в $15 млрд на первом этапе”, – сказал Эрдоган.



Турецкий лидер добавил, что обсудил с Нетаниягу создание механизма между их странами, включая некоторые министерства, для расширения сотрудничества в сфере энергетики, туризма и технологий.



