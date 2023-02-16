



Эрдоган пересмотрит газовое предложение Израиля по экспорту газа в Европу

На встрече в Анкаре между министром иностранных дел Израиля Эли Коэном и президентом Турции, Эрдоган подтвердил, что его страна имеет мощности и может помочь экспортировать израильский газ в Европу. Известно, что Коэн заявил, что этот вопрос будет рассмотрен.



Президент Турции уже обсуждал этот вопрос в Анкаре со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом в марте прошлого года. Однако, израильские аналитики, такие как Барак Равид из Haaretz, считали, что этот сценарий трудно осуществить из-за многих трудностей.



Стремление Турции выступить посредником в экспорте израильского газа в Европу – это старый план, который безуспешно предлагался предыдущими правительствами даже в разгар турецко-израильской напряженности. В частности, до провала переговоров Кран-Монтана по урегулированию кипрской проблемы в 2017 году план предусматривал переброску газа на остров, затем в Турцию, а оттуда в Европу.



Учитывая тот факт, что сухопутный трубопровод из Израиля в Турцию, вероятно, невозможен, поскольку он должен будет пройти либо через Сирию, либо через Ливан и Сирию, единственной возможностью является сотрудничество в секторе СПГ.



В настоящее время израильский газ экспортируется из Восточного Средиземноморья в Европу и другие страны в основном через Египет.