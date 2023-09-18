



Эрдоган – Маску: Турция хочет построить завод Tesla

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил генеральному директору Tesla Илону Маску построить завод Tesla в Турции. Об этом 18 сентября сообщило Управление коммуникаций страны.



Эрдоган процитировал Маска, заявившего, что многие турецкие поставщики уже работают с Tesla и что Турция была одним из наиболее важных кандидатов на строительство следующего завода.



Эрдоган и Маск разговаривали во время встречи в Турецком доме, небоскребе возле здания ООН в Нью-Йорке, куда прибыл турецкий президент для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Эрдоган заявил во время встречи, что Турция открыта для сотрудничества в области искусственного интеллекта и Starlink. Он процитировал Маска, заявившего, что SpaceX желает предоставлять спутниковые услуги в Турции.



Эрдоган также пригласил Маска принять участие в турецком фестивале аэрокосмической и технологической промышленности Teknofest в Измире в конце сентября, и процитировал Маска, заявившего, что он с радостью примет участие.