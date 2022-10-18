



Эпоха экономических перемен

В нашей экономике очень много проблем. Она монополизирована, у нас завышенные таможенные пошлины и никому не нужные госстандарты. Они только добавляют бюрократии, мешают развитию малого бизнеса и поддерживают высокий уровень цен. Это можно изменить, но перемены требуют интенсивной кропотливой работы министерств и ведомств, ответственных за экономическое развитие.

"Правительство перемен", которое создал Яир Лапид в июне 2021 года, впервые за последние 25-30 лет стало предпринимать конкретные действия для снижения цен.



Реформа в сфере импорта, принятая в рамках бюджета на 2021–2022 год, начинает приносить свои плоды. Отменены пошлины и израильские стандарты на кондиционеры и некоторые другие электротовары, сотни продуктов питания. В ближайшие месяцы у мелких импортеров появится возможность конкурировать с крупными фирмами и привозить в Израиль товары крупнейших европейских производителей и продавать по ценам на 25-40% ниже, чем сегодня. Телевизоры, пылесосы, стиральные машины и другие электротовары, детские коляски, стульчики, кроватки и другие товары для детей, средства гигиены, подгузники, крупы, молочные продукты, рис, макаронные изделия, шоколад, чай и многое другое — цены на все это уже начинают снижаться, а в следующем году продолжат благодаря реформам действующего правительства. Ведётся работа по новым этапам реформы импорта, которые затронут, среди прочего, мясные продукты, овощи и фрукты.



Когда в 2009 году Нетаниягу во второй раз стал премьер-министром, цены на товары в магазинах нашей страны были примерно на уровне европейских. Когда в июне 2021 года он после 12 лет власти покинул пост премьера, цены в Израиле превышали европейские приблизительно на 40%. Цены на квартиры за это время выросли на 130%. Израиль в эпоху Нетаниягу превратился в одну из самых дорогих стран мира.

Весь мир в последний год переживает вхождение в период высокой инфляции. И хотя в Израиле инфляция гораздо ниже, чем в странах Европы или США, правительство Лапида не сидит сложа руки. Были уменьшены размеры акцизов на топливо, благодаря чему вкупе с падением цен на нефть в мире, стоимость литра бензина с 1 августа стала снижаться. Кстати, неплохо было бы напомнить крикунам из "Ликуда", что рекорд цен на бензин в Израиле был зафиксирован в эпоху Нетаниягу - в сентябре 2012 года.



Есть положительные тенденции и в сфере жилья: в этом году будет начато строительство около 100 тысяч квартир, включая предназначенные для долгосрочного съёма - в два раза больше, чем во времена Нетаниягу. Если сохранить эти темпы, цены на жилье могут начать снижаться уже в следующем году. При этом правительство Лапида планирует выделять 100% земельных участков со скидкой (сегодня это 30%), удвоить количество квартир в рамках программы "Цена для новосела" ("Мехир ле-миштакен") и построить 30 тысяч единиц жилья для долгосрочной аренды.

В экономике не бывает простых и быстрых решений. Необходима последовательная и профессиональная политика, осуществляемая на протяжении нескольких лет. Правительство Лапида доказало, что ему не все равно. Что у него есть политическая воля, смелость и профессионализм для проведения кардинальных экономических реформ на благо наших граждан. Эти реформы необходимо продолжить и после голосования 1 ноября.



Выбор - за нами.



Владимир Белиак, депутат от партии «Еш атид», координатор коалиции в финансовой комиссии Кнессета, аудитор, экономист.