



Entrée Capital: Не задавайте вопросов. Просто снимите деньги сейчас

В преддверии краха Silicon Valley Bank Ави Эяль, управляющий партнер Entrée Capital, инвестирующей в десятки израильских компаний, отправил сообщение в WhatsApp, которое предотвратило серьезный ущерб многим из его портфельных компаний. На этом этапе цена акций Silicon Valley Bank, известного банка мировой индустрии высоких технологий, в том числе, конечно, и израильской, уже начала резко падать, что в конечном итоге привело к краху банка. За короткий период времени было снято 42 миллиарда долларов.



После бурных выходных в израильской индустрии высоких технологий оказывается, что большая часть компаний успела вывести хотя бы часть денег из SVB уже в ночь с четверга на пятницу. Подсчитано, что израильским компаниям удалось вывести большую часть своих денег из SVB, причем некоторые из них отправились в банки в Израиле, а некоторые – на счета других банков за границей.



“Мы говорим всем нашим компаниям, начиная с этапа А, открывать счета в двух разных банках в каждой стране. Мы требуем, чтобы компании, которые привлекли более 50 миллионов долларов, имели четыре разных банковских счета”, – говорит Ави Эяль, управляющий партнер Entrée Capital. “Можно сказать, что это израильская паранойя, но вы видели результат в эти выходные. Американцы застряли, потому что они,в принципе, верят в свою систему, поэтому они не сразу сняли деньги, а британцы, где банк тоже очень активен, даже не знали, что происходит такое драматическое событие”.



Entrée Capital управляет более чем 1 миллиардом долларов и инвестирует в израильские стартапы, включая Empathy, BeeHero, Fundbox и многие другие.



В воскресенье Эяль также написал в Twitter, что компаниям, даже не входящим в портфель фонда, предлагается связаться с ним для получения промежуточного кредита. “Если вы являетесь стартапом, пострадавшим от SVB, и вам нужно понять, как решить ваши финансовые проблемы, мы готовы помочь”.



Предложение Эяля о промежуточных кредитах для начинающих компаний связано с тем, что он хочет предотвратить проблемы хороших компаний из-за невозможности вывести деньги.



“Все видели падение акций SVB, но еще не было ясно, что это означает. Вечером мы поняли, насколько все серьезно и поняли, что надо что-то делать немедленно. В 11 ночи решили вывести деньги. Мы смогли вывести десятки миллионов долларов, которые у нас были там, и мы остались без значительных потерь”, – рассказал Шай Мораг, соучредитель и генеральный директор компании Ermetic, занимающейся кибербезопасностью.



“Это событие помогло понять, что деньги должны быть распределены между несколькими банками. Правда, банковская система в Израиле более консервативна, и многие на это ропщут, но в трудную минуту это важно. Если SVB выручат, а останутся те же сотрудники, мы обязательно вернемся к ним работать”, – добавил он.



Венчурный фонд SOMV уведомил своих инвесторов о том, что его портфельные компании владеют SVB на сумму 23,4 млн долларов. Семь компаний имели относительно высокие банковские риски. Эти компании получили инвестиции из относительно нового третьего фонда SOMV, и каждая из них имеет балансы в размере 2-5 миллионов долларов США.



Подсчитано, что в Израиле нет ни одного стартапа, у которого не было бы счета в SVB, который используется для выплаты зарплаты в США, а также для получения денег от клиентов, как только начинаются продажи.



Израильская финтех-компания Pagaya имеет возобновляемую кредитную линию в размере $167,5 млн, которую она получила в сентябре прошлого года, но еще не использовала. У Similarweb и Innovid также есть большие кредитные линии от банка.



Финтех-компания Payoneer сообщила, что ее риск составляет менее 20 миллионов долларов из 500 миллионов долларов, которые она держит в наличных деньгах. Outbrain заявила, что держит менее 5% своих денежных средств в SVB. Outbrain также сообщил, что у него есть кредитная линия в банке, которая не была использована. Объявление Outbrain иллюстрирует, насколько обширны и глубоки рабочие отношения израильских высокотехнологичных компаний с SVB, поскольку через него также проводятся валютные операции хеджирования.