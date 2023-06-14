



Enlight начинает испытания первой из 39 ветряных турбин на Голанских высотах

Enlight Renewable Energy объявила в понедельник, что приступила к испытаниям первой из 39 ветряных турбин General Electric в проекте Genesis Wind на Голанских высотах на севере Израиля, который после ввода в эксплуатацию станет крупнейшим из всех проектов возобновляемой энергетики в стране, включая солнечную, пишет The Times of Israel.



Ожидается, что к сентябрю весь проект будет запущен и будет обеспечивать 207 мегаватт возобновляемой энергии.



Это, по словам компании, будет эквивалентно годовому потреблению 70 000 домохозяйств и позволит ежегодно экономить 180 000 тонн выбросов углерода в результате глобального потепления.



Проект включает в себя электрификацию первого в Израиле высоковольтного подземного кабеля частной разработки.



Кабель длиной 27 км подсоединит этот проект, а также другие, запланированные в этом районе в будущем, к национальной сети.



Ожидается, что в течение первого полного года работы Genesis Wind принесет около 50 миллионов долларов дохода.



Перед лицом опасений, высказанных Управлением природы и парков Израиля, Обществом защиты природы Израиля и другими организациями, что ветряные турбины представляют смертельную угрозу для птиц, таких как находящиеся под угрозой исчезновения стервятником, компания Enlight интегрировала в конструкцию функцию отключения по требованию с помощью радара.



Система идентифицирует стервятников на расстоянии 7 км и отслеживает их маршрут. Если птицы подходят слишком близко к турбине, она отключается.



“Успешный ввод в эксплуатацию первой ветряной турбины в Genesis Wind знаменует собой важную веху на пути Израиля к возобновляемым источникам энергии”, — сказал Гилад Явец, генеральный директор Enlight.



