



Eni начал арбитраж: Итальянский энергетический гигант обвиняет “Газпром”

Итальянская Eni начала арбитражное разбирательство после того, как “Газпром” снизил поставки газа в Италию практически до нуля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя итальянской нефтегазовой компании.



"Снижения, примененные "Газпром экспортом", подлежат конфиденциальному арбитражному разбирательству", – говорится в заявлении Eni.



Итальянский энергетический гигант утверждает, что заключенные ранее контракты с "Газпром-экспортом" остаются в силе.



“Потоки российского газа в Италию упали почти до нуля, российская компания начала сокращать поставки в июне прошлого года”, – сообщил генеральный директор Eni Клаудио Декальци.



Итальянская компания стремится полностью заменить российские объемы газа к 2025 году, ориентируясь на Алжир, Египет, Мозамбик, Конго и Катар. До вторжения РФ в Украину Италия импортировала около 40% своего газа из России .