



Eni еще не согласилась с договором о морской границе между Израилем и Ливаном

Несмотря на свою 40-процентную долю в месторождении "Сидон-Кана", итальянский энергетический гигант Eni не участвовал в израильско-ливанских переговорах, а Total еще не договорилась о том, как будет делиться прибыль с Израилем.



Соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном было одобрено израильским кабинетом министров за пять дней до выборов, хотя еще не был подписан окончательный договор с французской энергетической компанией Total Energies.



Базовый договор должен был быть заключен до утверждения соглашения о морской границе между Израилем и Ливаном, чтобы министры имели полную информацию до голосования по сделке. Но представители Министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля и Главного бухгалтерского управления Минфина которые участвовали в переговорах, достигли соглашения с Total Energies, имеющей 40%-ную долю в разработке проекта. Но, ее итальянский партнер Eni, которому принадлежит 40% проекта и право вето, до сих пор не дал своего согласия на израильско-ливанское соглашение.



Total Energies обещала согласовать с Eni все вопросы, но не сделала этого до сих пор. Неподписанное соглашение было представлено министрам Израиля с согласия Total Energies. Вполне вероятно, что Eni даст свое согласие, но также ясно, что компания недовольна тем, что ее оставили за кадром – из-за непосредственного участия президента Франции Эммануэля Макрона в переговорах по соглашению о морской границе между Израилем и Ливаном. Возможно, возникнет необходимость политического взаимодействия с итальянским правительством, которому принадлежит треть Eni.



Формула расчета цены за количество газа отложена до окончательного соглашения, которое должно быть подписано, после того, как станет ясно, есть ли объем газа, который стоит добывать. По оценкам и анализу данных геологической разведки на месторождении "Сидон-Кана" содержится 100 млрд куб. газа.