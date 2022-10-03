



Энергокризис: в Португалии будут экономить на рождественском освещении

В Португалии намерены экономить на рождественском освещении на фоне энергетического кризиса в Европе.

Об этом сообщило правительство страны, передает Politico.

Гражданам рекомендовали экономить электроэнергию. Рекомендации предусматривают ограничение рождественского освещения с 6 декабря по 6 января с 18:00 до полуночи.

Правительство посоветовало больше использовать естественного света и отключать внутреннее освещение, если в помещении никого нет.

Также ограничения будут касаться кондиционеров. Они будут регулироваться до +18 градусов зимой и +25 градусов летом.

Рекомендации коснутся местных администраций, однако в случае дальнейших осложнений план он может стать обязательным и для частных лиц.