



Энергокризис: швейцарцев призвали "стучать" на соседей, любящих тепло

В Швейцарии решили бороться с теми, кто решил хорошенько погреться зимой на фоне энергетического кризиса.

По данным издания Blick, правительство намерено штрафовать и даже сажать в тюрьму нарушителей.

В зданиях, которые обеспечивают отопление газом, температура должна быть максимум +19, а воду из-под крана можно нагревать только до +60.

Будет запрещено ставит обогреватели или палатки с газовым обогревом, а также подогревать cауны и бассейны это зимой.

Нарушителям грози лишение свободы сроком на 3 года или штраф до 180 дневных окладов. На таких людей призвали "стучать" соседям в правоохранительные органы.

Некоторые особо рьяные блюстительницы закона уже успели отличиться.

"У ваших соседей в квартире температура выше 19 градусов? Пожалуйста, сообщите нам об этом анонимно! Вознаграждение в 200 франков гарантируется", - написала девушка на баннере в Швейцарии.