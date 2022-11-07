



Energian: В скважине Зевс на месторождении Кариш обнаружен природный газ

Газоразведочная компания Energian сообщила об обнаружении природного газа в скважине "Зевс" на блоке 12 месторождения Кариш. В скважине было обнаружено около 13 BCM (миллиардов кубических метров) газа. После завершения бурения в скважине "Зевс" буровое судно перейдет к скважине "Геркулес" в блоке 33.



Компания также сообщила об увеличении оценки количества природного газа, обнаруженного в скважине "Афина", с 8 BCM до 11,75, после анализа результатов бурения внешним оценщиком. Мэтьюс Риггс, генеральный директор компании Energian, говорит: "После начала добычи газа из пласта Кариш я доволен успехом нашей программы бурения. Ведь все пять пробуренных скважин принесли результаты".