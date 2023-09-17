



Энергетический кризис в Газе: ХАМАС и Катар не договорились о помощи палестинцам

Напряженность между контролирующей Газу террористической организацией ХАМАС и богатым нефтью государством Персидского залива Катаром возросла после отказа посла Мухаммеда аль-Эмади предоставить гранты для палестинских чиновников государственного сектора в Газе, сообщило в субботу местное информационное агентство Sada.



Источники издания в ХАМАСе сообщили, что аль-Эмади "передал ХАМАСу четкий сигнал", объяснив, что "Катар не всегда может" переводить средства в Газу, поэтому "необходимо искать постоянное и лучшее решение".



Около трех месяцев назад Катар прекратил периодические выплаты примерно 7 миллионов долларов из стран Персидского залива в Газу в качестве зарплаты госслужащим, а переговоры о возобновлении выплат, как сообщается, зашли в тупик. Кроме того, Катар не желает перечислять средства, необходимые ХАМАСу для эксплуатации четвертого генератора единственной электростанции в секторе Газа.



Энергетическая ситуация в Газе на данным момент критическая. Для обеспечения ее населения круглосуточным электроснабжением требуется около 600 мегаватт электроэнергии.



Однако сектор Газа получает только 180 мегаватт: 120 мегаватт напрямую из Израиля по 10 линиям электропередачи, а 60 мегаватт вырабатываются электростанцией Газы. Причем топливо для электростанции поставляется тоже из Израиля, а финансирование поставок осуществлял Катар.



По информации, полученной агентством Sada от источника близкого к ФАТХ, переговоры проводились во время визита аль-Эмади в Газу на прошлой неделе с целью "снижения напряженности" в отношениях с Израилем и "проверки хода реализации проектов, курируемых Комитетом по реконструкции Газа".