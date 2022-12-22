



Энергетический кризис уже нанес Европе ущерб в триллион долларов, и это не конец

В результате войны России в Украине на Европу обрушилось около $1 триллион из-за резкого роста цен на энергоносители, и самый глубокий за последние десятилетия кризис только начинается.



После этой зимы Европе придется пополнять запасы газа, практически не поставляя его из России, что обострит конкуренцию за танкеры с топливом. Даже с учетом ввода в строй новых мощностей по импорту сжиженного природного газа, ожидается, что рынок будет оставаться напряженным до 2026 года, когда появятся дополнительные производственные мощности от США до Катара. Это означает, что от высоких цен не будет никакой передышки.



Хотя правительствам удалось помочь компаниям и потребителям и принять на себя большую часть удара, выделив более $700 миллиардов в качестве помощи, чрезвычайное положение может продлиться на годы. Поскольку процентные ставки растут, а экономика, вероятно, уже находится в рецессии, поддержка, которая смягчила удар для миллионов домохозяйств и предприятий, становится все более недоступной.



Бюджетные возможности правительств уже напряжены. Около половины стран-членов Европейского союза имеют долг, превышающий установленный блоком предел в 60% от ВВП.



В этом году ЕС удалось сократить спрос на газ на 50 млрд кубометров, однако, по данным Международного энергетического агентства, в 2023 году регион все еще сталкивается с потенциальным дефицитом в 27 млрд кубометров. Это при условии, что российские поставки упадут до нуля, а импорт СПГ из Китая вернется к уровню 2021 года, пишет Bloomberg.