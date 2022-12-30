



Энергетический гигант ExxonMobil подает в суд на ЕС

Американский энергетический гигант ExxonMobil подает в суд на Европейский Союз (ЕС), пытаясь отменить новый налог на непредвиденные доходы нефтяных компаний. Этим налогом облагаются фирмы, которые извлекли выгоду из чего-то, за что они не несут ответственности.



Как сообщает BBC, Exxon обвинила Брюссель в превышении своих юридических полномочий, назвав эту меру "контрпродуктивной".



На встрече с инвесторами в начале этого месяца финансовый директор ExxonMobil подсчитал, что налог ЕС обойдется группе "более чем в 2 миллиарда долларов".



Европейская комиссия заявила, что "принимает к сведению" иск от компании Exxon.

