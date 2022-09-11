



Energean настаивает на старте добычи в Карише "в течение нескольких недель"

В последние несколько недель в израильских СМИ появилось несколько сообщений со ссылкой на военные и дипломатические источники о том, что добыча на газовом месторождении Кариш будет отложена до октября, чтобы избежать возможности конфронтации с "Хизбаллой" во время переговоров с Ливаном о морской границе между экономическими зонами двух стран.



Energean, владеющий правами на добычу в Карише, поддерживает свое весеннее объявление о том, что добыча начнется в третьем квартале, то есть до конца сентября.



Сегодня греко-американская энергетическая компания Energean опубликовала финансовые результаты за первое полугодие. В сопроводительном пресс-релизе Матиос Ригас, генеральный директор компании и владелец контрольного пакета акций, цитирует: "Наш флагманский проект Кариш находится на пути к запуску производства в течение нескольких недель и повысит энергетическую безопасность в Израиле и всем регионе".



В разговоре с инвесторами Ригас был еще более откровенен, заявив, что на буровой проделана большая работа по добыче, и что она начнется в текущем квартале, назвав 20 сентября вероятной датой, когда начнется подача газа. Более четкого заявления быть не могло. Ригас добавил, что компания знала о переговорах между Израилем и Ливаном при посредничестве США и выразила полное доверие Израилю и его правительству и его способности отстаивать свои интересы.



В сообщениях дипломатических и военных источников игнорировался тот факт, что Energean в соответствии с подписанными контрактами обязуется начать поставки газа потребителям, не говоря уже о своих обязательствах перед инвесторами.



Специальный посланник и координатор президента США Джо Байдена по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн должен прибыть в регион завтра после встречи в Париже с руководителями французской энергетической компании Total. Total должна разработать газовое месторождение Кана/Сидон, которое частично находится в спорной зоне между Израилем и Ливаном. Хохштейн сначала отправится в Бейрут, чтобы встретиться с уходящим президентом Мишелем Ауном и премьер-министром Наджибом Микати.



В соответствии с формулируемым соглашением Total получит концессию на добычу газа из всего водохранилища Кана/Сидон, а Израиль получит долю прибыли. По-видимому, есть предложение провести границу спорного треугольника по зигзагообразной, а не по прямой линии.



Другие разделы предлагаемого соглашения касаются безопасности газовых платформ и их удаленности от морской границы, которая будет проведена. Израиль и Ливан должны представить в ООН свое согласие на границу, и она будет определена официально.



Выручка Energean за первое полугодие составила 339 млн долларов, а прибыль до налогообложения — 198,2 млн долларов. Компания объявила первый дивиденд в размере 0,30 доллара на акцию.