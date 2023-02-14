



Energean начал экспорт нефти из израильских месторождений





Впервые в истории добычи нефти и газа в Израиле жидкие углеводороды будут экспортироваться на мировые рынки, подтвердила Energean во вторник. Первый груз был доставлен с платформы месторождения Кариш компании и продан в рамках маркетингового соглашения с Vitol.



“Мы счастливы и гордимся тем, что Energean помогла Израилю присоединиться к клубу международных экспортеров нефти”, – сказал Матиос Ригас, генеральный директор Energean.



По словам Energean, жидкие углеводороды будут продаваться на различные мировые рынки, создавая дифференцированный поток доходов, который принципиально отделен от доходов компании от продажи газа.



Ник Уитни, коммерческий директор Energean Group, отметил значимость альтернативного источника доходов с учетом текущего состояния рынка энергоресурсов.



“Легкая, малосернистая сырая нефть очень востребована во всем мире", — сказал он.