



Эмиратская компания AD Ports Group построит терминал в Египте

AD Ports Group и Управление портов Красного моря подписали 30-летнее концессионное соглашение. Контракт позволит эмиратской компании разработать и эксплуатировать многоцелевой терминал в порту Сафага в Египте. В общей сложности AD Ports Grou инвестирует в проект до 200 миллионов долларов, сообщает Container News.



Терминал будет развернут на площади около 810 тысяч кв.м. Его планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2025 года. Новый терминал будет иметь причальную стенку длиной до 1000 метров. Ожидается, что на терминале будут обрабатывать до 5 миллионов тонн сухих и генеральных грузов, 1 миллионов тонн наливных грузов и 450 тысяч TEU контейнерных грузов в год.



Кроме того, AD Ports подписала соглашения о развитии двух цементных терминалов в портах Аль-Ариш и Вест-Порт-Саид. Также компания должна построить в портах силосы. Благодаря новым мощностям каждый терминал сможет обрабатывать до 1,5 миллионов тонн грузов в год.