



Эли Коэн предложил заморозить цены на электроэнергию

Бывший министр экономики, депутат партии "Ликуд" Эли Коэн представил план снижения инфляции и стоимости жизни в Израиле. Среди прочего, Коэн предлагает заморозить цены на некоторые услуги.



"Нам необходимо заморозить цены на электроэнергию, воду и налог на имущество, а также добиться постепенного снижения НДС", - заявил Коэн в интервью "Маарив"



"Борьба с инфляцией и поддержание стабильности цен имеет решающее значение для любой экономики, но в то же время борьба с ней только с помощью процентов требует времени и наносит ущерб предприятиям, домохозяйствам в целом и держателям ипотечных кредитов, а также увеличивает социальный разрыв", - отметил он.



Политик добавил: "Государство, повышающее стоимость основных продуктов, подпитывает рост цен, поскольку электричество, вода и налог на имущество нужны почти каждому бизнесу. Это основные услуги, которые используются в каждом доме, что снижает доступный доход и нанести ущерб частному потреблению на рынке".



По словам Эли Коэна, правительство должно принять план действий, чтобы "остановить рост цен и снизить стоимость жизни", поскольку использование только процентов "наносит ущерб экономике, особенно малому бизнесу, сокращает частное потребление, увеличивает социальные разрывы и большую часть все вредит тем, у кого есть ипотечные кредиты, кто ежемесячно платит еще несколько сотен шекелей".