Электромобиль, превращающийся в летательный аппарат, получил сертификат – видео
Федеральное управление гражданской авиации США выдало сертификат летной годности устройства Alef Model A, являющегося гибридом электромобиля и летательного аппарата. Однако пока Alef демонстрирует довольно невысокие эксплуатационные качества.
Особенность Alef – в его конструкции, которая в горизонтальном положении имитирует шасси автомобиля, а при подъеме в воздух переворачивается набок на 90 градусов, превращаясь в подобие биплана с четырьмя наборами пропеллеров на месте колес.
Корпус машины сделан из карбона и имеет форму продувки в виде сетки. Кабина также поворотная. Она крепится на независимой подвеске для сохранения удобного для пассажиров положения.
Запас хода Alef в воздухе составляет 175 км, а на земле 325 км при скорости не более 40 км в час.
Других характеристик не было озвучено, к тому же у специалистов есть много вопросов стабилизации этого аппарата в пространстве. Наличие сертификата означает только выполнение минимальных требований для разрешения полетов , поэтому о конечной форме этого устройства судить пока преждевременно.
Стоимость Alef заявлена от 300 000 долларов за экземпляр. Ориентировочное время выхода на рынок – 2025 год.
This is "Model A" a 2 seater, 100% electric flying car, manufactured by Alef Aeronautics, USA.— The Gboko Times (@TheGbokoTimesNG) July 4, 2023
It is drivable on public roads and has vertical takeoff and landing capabilities.
The US Federal Aviation Administration has approved it for test flights. pic.twitter.com/OAmaY9DL2F
The Model A from Alef Aeronautics is an innovative flying car that offers unparalleled convenience by effortlessly soaring over traffic. ⚡🚗— The Vinci Town (@TheVinciTown) July 4, 2023
IT'S REAL. IT'S ALMOST HERE. READ NOW.👉 https://t.co/RAf7SpquHS pic.twitter.com/OhZg5dssUt