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Alef Model A
04.07.2023 20:11 Евгения Маркова

Электромобиль, превращающийся в летательный аппарат, получил сертификат – видео

Федеральное управление гражданской авиации США выдало сертификат летной годности устройства Alef Model A, являющегося гибридом электромобиля и летательного аппарата. Однако пока Alef демонстрирует довольно невысокие эксплуатационные качества. 

Особенность Alef – в его конструкции, которая в горизонтальном положении имитирует шасси автомобиля, а при подъеме в воздух переворачивается набок на 90 градусов, превращаясь в подобие биплана с четырьмя наборами пропеллеров на месте колес.

Корпус машины сделан из карбона и имеет форму продувки в виде сетки. Кабина также поворотная. Она крепится на независимой подвеске для сохранения удобного для пассажиров положения.

Запас хода Alef в воздухе составляет 175 км, а на земле 325 км при скорости не более 40 км в час.

Других характеристик не было озвучено, к тому же у специалистов есть много вопросов стабилизации этого аппарата в пространстве. Наличие сертификата означает только выполнение минимальных требований для разрешения полетов , поэтому о конечной форме этого устройства судить пока преждевременно.

Стоимость Alef заявлена ​​от 300 000 долларов за экземпляр. Ориентировочное время выхода на рынок – 2025 год.

 

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