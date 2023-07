Электромобиль, превращающийся в летательный аппарат, получил сертификат – видео

Федеральное управление гражданской авиации США выдало сертификат летной годности устройства Alef Model A, являющегося гибридом электромобиля и летательного аппарата. Однако пока Alef демонстрирует довольно невысокие эксплуатационные качества.



Особенность Alef – в его конструкции, которая в горизонтальном положении имитирует шасси автомобиля, а при подъеме в воздух переворачивается набок на 90 градусов, превращаясь в подобие биплана с четырьмя наборами пропеллеров на месте колес.



Корпус машины сделан из карбона и имеет форму продувки в виде сетки. Кабина также поворотная. Она крепится на независимой подвеске для сохранения удобного для пассажиров положения.



Запас хода Alef в воздухе составляет 175 км, а на земле 325 км при скорости не более 40 км в час.



Других характеристик не было озвучено, к тому же у специалистов есть много вопросов стабилизации этого аппарата в пространстве. Наличие сертификата означает только выполнение минимальных требований для разрешения полетов , поэтому о конечной форме этого устройства судить пока преждевременно.



Стоимость Alef заявлена ​​от 300 000 долларов за экземпляр. Ориентировочное время выхода на рынок – 2025 год.





This is "Model A" a 2 seater, 100% electric flying car, manufactured by Alef Aeronautics, USA.

It is drivable on public roads and has vertical takeoff and landing capabilities.

The US Federal Aviation Administration has approved it for test flights.