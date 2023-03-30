



Electra выиграла тендер на строительство скоростного тоннеля в Иерусалиме

Компания Electra Ltd. уведомила Тель-Авивскую фондовую биржу о том, что ее дочерняя компания Electra Infrastructures Ltd., на 85% принадлежащая ей, выиграла тендер на земляные работы и строительство подземного участка голубой линии скоростного трамвая в Иерусалиме. Ожидается, что работы продлятся 58 месяцев, а оплата составит 620 миллионов шекелей без учета НДС.



Подземный участок “Голубой линии” будет состоять из 2,2-километрового тоннеля под районами Геула и Меа Шеарим в Иерусалиме с тремя станциями. “Голубая линия”, которая будет проходить от Рамота до Гило, должна начать работу в 2028 году.