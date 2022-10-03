



Elbit заключил контракт на поставку БПЛА Hermes Королевскому флоту Таиланда

Израильский оборонный концерн Elbit Systems заключил контракт на 120 миллионов долларов на поставку БПЛА Hermes и средств обучения для Королевского флота Таиланда.

Контракт будет выполняться в течение трех лет.

Elbit поставит Королевскому флоту Таиланда БПЛА Hermes 900 Maritime с морским радаром, электрооптической полезной нагрузкой, спутниковой связью, надувными спасательными плотами и другими возможностями.

Hermes предназначен для того, чтобы позволить Королевскому флоту выполнять миссии как в открытом море, так и в прибрежной зоне.