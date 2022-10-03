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Elbit заключил контракт на поставку БПЛА Hermes Королевскому флоту Таиланда
03.10.2022 08:31 Алина Груднева

Elbit заключил контракт на поставку БПЛА Hermes Королевскому флоту Таиланда

Израильский оборонный концерн Elbit Systems заключил контракт на 120 миллионов долларов на поставку БПЛА Hermes и средств обучения для Королевского флота Таиланда.

 
Контракт будет выполняться в течение трех лет. 
 
Elbit поставит Королевскому флоту Таиланда БПЛА Hermes 900 Maritime с морским радаром, электрооптической полезной нагрузкой, спутниковой связью, надувными спасательными плотами и другими возможностями.
 
Hermes предназначен для того, чтобы позволить Королевскому флоту выполнять миссии как в открытом море, так и в прибрежной зоне.

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