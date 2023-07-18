



Elbit Systems заключила сделку по ракетам на 150 млн долларов

Израильская компания по производству оборонной электроники Elbit Systems 18 июля объявила о заключении контракта на сумму 150 миллионов долларов на поставку ракетных установок PULS (Precise and Universal Launching Systems) и пакета высокоточных систем дальнего действия международному заказчику.



Контракт будет выполняться в течение трех лет.



PULS от Elbit Systems представляет собой комплексное и экономичное решение, которое может запускать неуправляемые ракеты, высокоточные боеприпасы и ракеты с эффективной дальностью до 300 километров. PULS также может поддерживать возможности будущего роста, такие как возможность запуска барражирующих боеприпасов, включая конфигурацию барражирующего боеприпаса SkyStriker от Elbit Systems.



Пусковая установка PULS полностью адаптируется к существующим колесным и гусеничным платформам, что позволяет значительно сократить расходы на техническое обслуживание и обучение.