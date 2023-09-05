



Elbit Systems заключила контракты на 200 млн долларов с европейской страной

Израильская фирма Elbit Systems объявила на этой неделе, что выиграла два контракта на общую сумму около 200 миллионов долларов на поставку устройств противопожарной защиты для армии европейской страны.



Компания сообщила сообщила, что системы C4I для артиллерийских дивизионов и РАСЫ для противодействия вражескому огню будут поставлены в рамках соглашения до 2026 года. Решение C4I предоставит расширенные возможности четырем дивизионам 155-мм гаубиц, включая приложения E-Lynx и Torch-X Fire и позволит “эффективно командовать своими артиллерийскими дивизионами и повысить оперативную эффективность своих систем вооружения”.



HFCA поможет “обнаружить источник огня противника и замкнуть оперативный цикл”, уничтожив его, “с помощью артиллерийского решения C4I”.



“Эти решения повышают«оперативную эффективность и позволяют нашим клиентам лучше использовать свою огневую мощь , одновременно повышая их точность и летальность” – говорит Бежалел Махлис, президент Elbit. “Эти контракты подтверждают технологические и эксплуатационные преимущества , которые предлагают наши решения”.