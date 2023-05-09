



Elbit Systems выиграла сделку в Великобритании на 71 миллион долларов

Израильская компания по производству оборонной электроники Elbit Systems Ltd. объявила сегодня о том, что ее британская дочерняя компания Elbit Systems UK получила контракт с Министерством обороны Великобритании на сумму 71 миллион долларов на поставку, техническое обслуживание и эксплуатацию систем синтетического тренажера наземного маневрирования GMST для бронемашин Boxer и танков Challenger 3 в рамках проекта британской армии Vulcan.



Контракт будет заключен на три года с дополнительным девятилетним периодом, который будет включать эксплуатацию и техническое обслуживание на объектах в Великобритании.



Elbit Systems UK будет поставлять комплексные платформенные тренажеры, отвечающий требованиям как коллективного, так и индивидуального обучения. Программа будет включать в себя высококачественные тренажеры для водителей и кабины для вариантов башни и вооружения, а также полностью цифровую систему управления обучением.



“Elbit Systems гордится тем, что предоставляет британской армии возможности для обучения, которые повысят безопасность и боевую готовность экипажей бронетехники. Контракт подчеркивает нашу лидирующую позицию в качестве поставщика передовых систем обучения выполнению миссий”, – говорит генеральный менеджер Elbit Systems Aerospace Йорам Шмуэли.