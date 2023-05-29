



Гигантский контракт: Elbit Systems поставит РСЗО PULS голландской армии

Elbit Systems объявила, что в рамках соглашения между Министерством обороны Израиля и Министерством обороны Нидерландов она получила контракт на сумму 305 миллионов долларов на поставку артиллерийских ракетных систем Precise & Universal Launching System (PULS) для Королевской армии Нидерландов. Контракт будет выполняться в течение пяти лет.



В рамках контракта Elbit Systems поставит 20 артиллерийских реактивных систем PULS, интегрированных в выбранную COMMIT грузовую платформу, а также реактивные снаряды и реактивные снаряды различной дальности, а также услуги по обучению и поддержке.

Elbit PULS – это система с открытой архитектурой, поддерживающая будущий рост, возможность интеграции устаревших решений C4i и гибкость адаптации к конкретным требованиям заказчика.



PULS представляет собой комплексное и экономически эффективное решение, поддерживающее запуск как свободно летающих, так и высокоточных ракет и ракет на дальность от 12 до 300 км. Установка PULS представляет собой полностью адаптируемую пусковую систему, которая может быть установлена ​​на широкий спектр колесных и гусеничных платформ, что обеспечивает значительное сокращение затрат на техническое обслуживание и обучение для устаревших парков.