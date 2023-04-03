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Elbit Systems выиграла европейский контракт на 280 миллионов долларов
03.04.2023 16:11 Наталья Богинская

Elbit Systems выиграла европейский контракт на 280 миллионов долларов

Израильская компания по производству оборонной электроники Elbit Systems Ltd. сегодня объявила о заключении контракта на поставку высокоточных боеприпасов, радиосистем и систем оборонной электроники, а также на техническое обслуживание в европейскую страну. Сумма сделки составвит 280 миллионов долларов, контракт будет выполняться в течение трех лет.

“Эти продления контрактов демонстрируют постоянное доверие наших клиентов к нашим специализированным продуктам и услугам, а также устойчивый спрос на наши лидирующие на рынке решения со стороны клиентов по всей Европе”, – говорит президент и главный исполнительный директор Elbit Systems Бежалель Махлис.

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