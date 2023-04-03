



Elbit Systems выиграла европейский контракт на 280 миллионов долларов

Израильская компания по производству оборонной электроники Elbit Systems Ltd. сегодня объявила о заключении контракта на поставку высокоточных боеприпасов, радиосистем и систем оборонной электроники, а также на техническое обслуживание в европейскую страну. Сумма сделки составвит 280 миллионов долларов, контракт будет выполняться в течение трех лет.



“Эти продления контрактов демонстрируют постоянное доверие наших клиентов к нашим специализированным продуктам и услугам, а также устойчивый спрос на наши лидирующие на рынке решения со стороны клиентов по всей Европе”, – говорит президент и главный исполнительный директор Elbit Systems Бежалель Махлис.