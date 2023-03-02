



Elbit предоставит стране НАТО артиллерийские системы на $252 млн

Израильский оборонный концерн Elbit заключил два контракта на 252 млн долларов на поставку артиллерийских систем одной из европейских стран-членов НАТО.



Соответствующее объявление сделано более чем через месяц после того, как в Дании сообщили о переговорах с компанией относительно покупки новых мобильных артиллерийских систем после передачи 19-ти гаубиц Caesar Украине.



Тогда минобороны Дании сообщало, что переговоры ведутся о поставках ATMOS и ракетных установок PULS.



Согласно новому заявлению Elbit, страна-член НАТО получит гаубицы на 119 миллионов долларов. Поставка ATMOS будет осуществляться в течение двух лет.



По второму контракту будут отправлены артиллерийские системы PULS на 133 млн долларов, включая боеприпасы. Поставка будет осуществляться в течение трех лет.



Уточняется, что система ATMOS может нести 36 155-мм снарядов и поражать цели на расстоянии до 40 км по шесть выстрелов в минуту.

