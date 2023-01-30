



Elbit откроет сервисный центр на транспортных самолетах НАТО

На этой неделе компания Elbit Systems объявила о подписании пятилетнего контракта с Агентством поддержки и закупок НАТО на создание сервисного центра для средств прямого инфракрасного противодействия, установленных на транспортных самолетах. Компания заявила, что контракт предусматривает поддержку и материально-техническое обеспечение системы DIRCM, установленной ​​на многоцелевых транспортных самолетах-заправщиках НАТО. Система защищает самолеты от ракет класса “земля-воздух”.



По словам представителя компании, НАТО является уже вторым заказчиком, оснащенным этими средствами технического обслуживания. Сервисный центр на объекте NSPA в Люксембурге будет “оснащен для оказания всесторонней поддержки флоту MRTT НАТО, оснащенному системой DIRCM”.

“Центр будет предоставлять ремонт, запасные части и услуги по техническому обслуживанию, чтобы гарантировать, что все системы работают на оптимальном уровне”, – сказали в компании.



Elbit подписала свой первый контракт с NSPA в мае 2017 года на защиту первых двух MRTT НАТО. Это 10-я система, которая будет доставлена ​​этому заказчику. Семь систем уже “интегрированы, сертифицированы и работают на MRTT НАТО”.



“Полностью автономная система на основе лазера обеспечивает всестороннюю защиту от современных ракет класса “земля-воздух” с тепловым наведением”, – сообщили в Elbit.