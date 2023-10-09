



El Al увеличил количество рейсов для возвращения израильтян из-за рубежа





Сотрудники El Al заботятся о многих израильтянах, путешествующих на борту El Al и других иностранных авиакомпаниях, у которых были отменены рейсы. Об этом говорится в пресс-релизе компании.



“Мы предпринимаем множество усилий, чтобы помочь всем израильтянам, желающим вернуться домой. Мы увеличили количество рейсов из разных частей мира и продолжаем увеличивать их в меру возможности”, – заявила компания.



По словам El Al, множество обращений “поступают в наши службы, и мы делаем все возможное, чтобы ответить на них. Мы также усилили наши службы поддержки”.



“Мы просим публику проявить терпимость, ожидая ответа”, – обратилась компания к пассажирам.



El Al напоминает, что множество действий можно выполнить самостоятельно на специальной странице, которая создана для улучшения ситуации.



“Уточним, что мы установили минимальные цены на билеты, и цены регулярно обновляются на нашем веб-сайте. Мы настаиваем на том, что действия, направленные на повышение цен, недопустимы”, – заявила авиакомпания.



El Al напоминает, что билеты можно приобрести на веб-сайте и через туристические агентства. На ближайшие дни осталось мало свободных мест, но в течение недели предложение будет увеличено.