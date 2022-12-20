



El Al расправляет крылья: подписан контракт на покупку нового Boeing-787

Компания сообщила Тель-авивской бирже, что договорилась с американской самолетостроительной компанией о передаче ей лайнера, предназначенного для другой авиакомпании. После некоторых доработок Boeing-787 прибудет в Израиль во втором квартале 2024 года. Это будет 17-й самолет такого типа в авиапарке национальной авиакомпании.



Сообщают, что 16-й самолет из этой серии до сих пор не передан компании El Al. Задержка была вызвана кризисом из-за пандемии.

Теперь стало известно, что самолет прибудет в Израиль где-то в июле-сентябре будущего года. Из-за задержки Boeing выплатит El Al неустойку в виде скидок на покупку частей для технического обслуживания самолетов.



Напомним, что во время пандемии было решено продать часть авиапарка El Al для покрытия огромных долгов компании. Благодаря вмешательству государства El Al удалось спасти от банкротства, и последние финансовые отчеты компании внушают оптимизм.



В конце ноября El Al сообщила, что впервые с начала пандемии завершила квартал с чистой прибылью. Она составила 66,8 миллионов долларов. Покупка двух новых широкофюзеляжных самолетов обойдется компании в 230 миллионов долларов.