



Экспортный рекорд: Израиль продал оружия на $12,5 млрд

За прошлый год Израиль установил экспортный рекорд, продав оружия на 12,556 млрд долларов.



Об этом говорится в отчете минобороны страны.



При этом, Израиль заручился поддержкой от стран, подписавших новые Соглашения Авраама. На них пришлось около 25% экспорта.



"Потрясающие данные, обнародованные израильским оборонным ведомством, о достижении новых высот в оборонном экспорте демонстрируют силу Государства Израиль и превосходные технологические возможности. Благодаря творчеству и инновациям мы не только опережаем наших противников, но и сохраняем свое качественное превосходство", - сказал министр обороны Йоав Галант.