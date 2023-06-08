



Экспорт западной электроники в Россию вернулся к довоенному уровню

Россия научилась лучше обходить введенные против нее санкции. В связи с этим экспорт ключевых микрочипов и электроники, необходимых для военной промышленности, вернулся к довоенному уровню. Об этом заявил координатор по санкциям Государственного департамента США Джим О'Брайен, сообщает Politico.



По его словам, европейские компании продают электронику в другие страны, которые в свою очередь перепродают ее в Россию, и этот канал поставки санкции пока не учитывают.



"До начала этого года Россия смогла реимпортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне", - сказал О'Брайен.



Как говорится, речь идет о микросхемах, процессорах и интегральных схемах, которые необходимы для создания современного оружия.



Чиновник подчеркнул, что обход санкций остается "существенной проблемой". В настоящее время США обнаружили причастность к этому пяти стран: Турции, Казахстана, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратов и Армении.