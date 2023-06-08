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Экспорт западной электроники в Россию вернулся к довоенному уровню
08.06.2023 21:19 Раиса Вовк

Экспорт западной электроники в Россию вернулся к довоенному уровню

Россия научилась лучше обходить введенные против нее санкции. В связи с этим экспорт ключевых микрочипов и электроники, необходимых для военной промышленности, вернулся к довоенному уровню. Об этом заявил координатор по санкциям Государственного департамента США Джим О'Брайен, сообщает Politico.

По его словам, европейские компании продают электронику в другие страны, которые в свою очередь перепродают ее в Россию, и этот канал поставки санкции пока не учитывают.

"До начала этого года Россия смогла реимпортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне", - сказал О'Брайен.

Как говорится, речь идет о микросхемах, процессорах и интегральных схемах, которые необходимы для создания современного оружия.

Чиновник подчеркнул, что обход санкций остается "существенной проблемой". В настоящее время США обнаружили причастность к этому пяти стран: Турции, Казахстана, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратов и Армении. 

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