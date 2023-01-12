



Экспорт в 2022 году увеличился почти на четверть

В 2022 году экспорт в Израиле увеличился почти на четверть, а именно, на 22,9% по сравнению с 2021 годом.



Об этом говорится в отчете Центрального бюро статистики.



В декабре экспорт составил 17,3 млрд шекелей. За весь 2022 год он составил 223,4 млрд шекелей.



В свою очередь, импорт в декабре увеличился на 14,55% до 30,7 млрд шекелей, а в целом за год - на 21,59% до 357 млрд шекелей.



Торговый дефицит в последний месяц 2022 года увеличился на 41,05% до 13,4 миллиардов шекелей, а за весь год составил 133,6

млрд, увеличившись на 19,61%.

