



Экспорт российской нефти китайскими НПЗ обвалился в пять раз

В преддверии вступления в силу санкций Европейского союза и неопределенности вокруг плана G7 по ограничению цен на российскую нефть в КНР взяли паузу в закупках энергоносителей.



Нефтеперерабатывающие заводы КНР рекордно снизили закупки российского сырья на декабрь и не готовы платить большие надбавки. Это связано с тем, что Европейский союз запретит импорт российской нефти и нефтепродуктов 5 декабря и 5 февраля, соответственно.



Китай и Индия стали основными покупателями “черного золота” из РФ после начала войны в Украине, но сейчас опасаются оказаться под вторичными санкциями Запада.



“Конечно, есть много опасений в отношении предстоящего ограничения цен”, – приводит Reuters слова китайского трейдера.

