



Экспорт персидских ковров резко упал из-за политики иранского режима

Иран, когда-то являвшийся мировым лидером по экспорту ковров, столкнулся с тем, что его доля на мировом рынке ковров упала почти до нуля после многих лет антагонизма с Западом.



В 1980-х годах Иран экспортировал персидских ковров на сумму 1,7 миллиарда долларов. Но сегодня эта цифра упала примерно до 50 000 долларов.

Индия, Пакистан, Турция и Афганистан заняли нишу на рынке ковров, ранее принадлежавшую Ирану.



Экспорт ковров из Ирана начал снижаться в 2005 году после того, как избрание президента Махмуда Ахмадинежада привело к обострению отношений с Западом. Санкции, введенные в начале 2000-х годов после того, как Иран вступил в конфликт с США и ЕС из-за своих ядерных амбиций и обогащения урана, также нанесли ущерб успешной торговле.



Iran International отмечает, что рынок персидских ковров Ирана в настоящее время в основном внутренний. Но недавние надежды на то, что возобновление отношений с Саудовской Аравией приведет к появлению нового рынка для экспорта ковров, скорее всего, не оправдаются из-за того, что у саудовцев есть собственное производство таких товаров.