



Экспорт из Израиля побил рекорд в 2022 году

В 2022 году был зафиксирован новый рекорд экспорта в Израиле.



Об этом свидетельствует новый отчет Управления внешней торговли Министерства экономики и промышленности.



Уточняется, что экспорт преодолел отметку в 166 миллиардов долларов. Таким образом, его уровень вырос более чем на 15% по сравнению с прошлым годом.



Ведущими отраслями являются электромеханические приборы, продукция химической и фармацевтической промышленности, оптическое и медицинское оборудование. Ведущими странами, куда поставлялись товары, являются США, Великобритания, Китай, Индия и Ирландия.