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Экспорт из Израиля побил рекорд в 2022 году
22.03.2023 12:37 Алина Груднева

Экспорт из Израиля побил рекорд в 2022 году

В 2022 году был зафиксирован новый рекорд экспорта в Израиле.

Об этом свидетельствует новый отчет Управления внешней торговли Министерства экономики и промышленности.

Уточняется, что экспорт преодолел отметку в 166 миллиардов долларов. Таким образом, его уровень вырос более чем на 15% по сравнению с прошлым годом.

Ведущими отраслями являются электромеханические приборы, продукция химической и фармацевтической промышленности, оптическое и медицинское оборудование. Ведущими странами, куда поставлялись товары, являются США, Великобритания, Китай, Индия и Ирландия.

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