



Экспорт иранской нефти достиг максимума за пять лет

Иран экспортирует самое большое количество сырой нефти за последние почти пять лет, укрепляя свое возвращение на геополитическую арену. Об этом сообщает Bloomberg.



Согласно данным аналитиков, включая Международное энергетическое агентство, экспорт иранской нефти вырос до самого высокого уровня с момента возобновления санкций США пять лет назад. Так, его добыча достигла 2,9 миллиона баррелей в день, что является самым высоким показателем с конца 2018 года.



Подавляющее большинство продается в Китай, поскольку крупнейший в мире импортер покупает баррели по сниженным ценам от Исламской Республики.

Возобновление продаж нефти Ираном является самым ощутимым признаком того, что страна, которая все еще испытывает финансовые трудности после лет изоляции, возвращается и начала налаживать связи с региональными соперниками, укрепляя отношения с ведущим государством Азии – Китаем, и даже начала предварительные дипломатические отношения с США.



По информации издания, дополнительные поставки нефти из Тегерана подрывают доверие к нефтяному рынку на фоне медленного экономического роста в мире, дешевые российские грузы и усилия партнеров Ирана в союзе ОПЕК+ установить минимальные цены на нефть.