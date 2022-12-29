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Экспорт газа из России в ЕС упал до "самого низкого уровня с начала века"
29.12.2022 07:53 Ольга Белозерова

Экспорт газа из России в ЕС упал до "самого низкого уровня с начала века"

Экспорт газа, осуществляемый российской компанией "Газпром" на ключевые зарубежные рынки, сократился почти в два раза в 2022 год.

Как пишет Bloomberg, таким образом экспорт газа из России в Европу упал до "самого низкого уровня с начала века". По данным агентства, "Газпром" направил 100,9 млрд кубометров топлива в страны за пределами бывшего СССР, что на 46% меньше, чем в 2021 году.

Отмечается, что поставки газа в ЕС сокращаются уже несколько месяцев, в том числе и потому, что западные страны отказываются платить за газ в рублях.

В то же время на фоне снижения поставок в Европу Россия нарастила экспорт в Китай. 

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