



Экспорт газа из России в ЕС упал до "самого низкого уровня с начала века"

Экспорт газа, осуществляемый российской компанией "Газпром" на ключевые зарубежные рынки, сократился почти в два раза в 2022 год.



Как пишет Bloomberg, таким образом экспорт газа из России в Европу упал до "самого низкого уровня с начала века". По данным агентства, "Газпром" направил 100,9 млрд кубометров топлива в страны за пределами бывшего СССР, что на 46% меньше, чем в 2021 году.



Отмечается, что поставки газа в ЕС сокращаются уже несколько месяцев, в том числе и потому, что западные страны отказываются платить за газ в рублях.



В то же время на фоне снижения поставок в Европу Россия нарастила экспорт в Китай.